Порошенко рассказал, кто профинансирует приобретение американских локомотивов

Контракт на поставки первых 30 локомотивов General Electric в Украину профинансирует государственный Укрэксимбанк.

Об этом заявил президент Петр Порошенко на церемонии подписания договоров между Укрзализныцей, Укрэксимбанком и General Electric.

Осенью 2018 года будут поставлены 30 локомотивов, их производство стартует в США.

Для поставки первых 30 тепловозов был заключен договор купли-продажи между General Electric и государственным Укрэксимбанком, размером 140 млн долларов.

“[Финансирование проекта предусматривает] активное привлечение на первом этапе украинских банковских структур, на втором этапе – наших партнеров из Соединенных Штатов Америки”, – сказал Порошенко.

Госбанк затем передаст тепловозы в финансовый лизинг “Укрзализныце”.

Председатель правления Укрэксимбанка Александр Гриценко сообщил, что договор подписан под гарантии американского банка Citi.

Президент рассказал, как начались переговоры с General Electric.

“История началась с моего визита в США в июне 2017 года. Мы договорились с президентом США Дональдом Трампом о сотрудничестве в нескольких сферах: обороны, энергетики, машиностроении, транспортном строительстве. Я пригласил компанию General Electric войти в Инвестиционный совет, и мы договорились о сотрудничестве между железной дорогой и General Electric”, – сказал он.

“Очень быстро был подготовлен контракт на сумму 1 млрд долларов. Он предусматривает покупку новых локомотивов, постепенное увеличение локализации производства, модернизацию существующих локомотивов”, – добавил президент.

“Репутация General Electric – очень высокая. Компания приходит к тем странам, где толерантность к коррупции нулевая”, – резюмировал Порошенко.

Укрзализныця подписала 15-летнее рамочное соглашение с компанией General Electric на приобретение, совместное производство и модернизацию локомотивов.

Рамочное соглашение предусматривает, что уровень локализации будет доведен до 40%.