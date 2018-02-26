Прибыль львовской "Галки" снизилась почти в два раза

ЧАО “Галка” завершило 2017 год с чистой прибылью 4,44 млн грн, что в 1,8 раза меньше, чем годом ранее.
Согласно сообщению предприятия о проведении очередного собрания акционеров 30 марта 2018 года, текущие обязательства за год возросли в 1,5 раза — до 2,78 млн грн.
Нераспределенная прибыль увеличилась на 20,7% — до 12,43 млн грн.
ЧАО “Галка” зарегистрировано по адресу украинско-английского совместного предприятия “Галка Лтд.” (Львов), одного из крупнейших отечественных производителей кофе и кофепродуктов.
СП “Галка Лтд.” основано в августе 1994 года на базе Львовской кофейной фабрики и совместно с компанией E.D.&F.Man Coffee Limited. Занимается производством и реализацией кофе, кофепродуктов и заменителей кофе, чая под торговой маркой “Галка”.
Стоит отметить, в 2015 году “Галка” получила чистую прибыль в размере 37,65 млн грн, что в 2,2 раза больше, чем в 2014 году.
Согласно годовому отчету компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, в прошлом году она получила чистый доход от реализации 544,085 млн грн, увеличив этот показатель на 55% по сравнению с предыдущим годом.
По итогам 2015 года “Галка” увеличила валовую прибыль в 1,6 раза — до 139,628 млн грн, операционную — в 1,6 раза, до 68,529 млн грн.
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