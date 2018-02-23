В закарпатские дороги «закатают» большие деньги

В 2018 году в Закарпатской области на ремонт дорог государственного значения с Дорожного фонда будет выделено 420 млн грн. Кроме того, с Дорожного фонда предусмотрена субвенция на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах в размере 218,7 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба «Укравтодора».
То есть суммарный объем финансирования дорог в Закарпатской области из Государственного фонда составит 638,7 млн грн. В частности, согласно утвержденному правительством перечню, в этом году планируется отремонтировать в области такие дороги:
М-06 Киев – Чоп (отдельными участками) на сумму 170 млн грн
М-25 Контрольно-пропускной пункт «Соломоново» – Великая Добронь – Яноши на участке 3-19 км (100 млн грн)
М-24 Великая Добронь – Мукачево – Берегово – контрольно-пропускной пункт «Лужанка» на участке 0-24 км (150 млн грн)
Также в пределах Закарпатской области планируется реализовывать проект за счет средств кредита правительства Венгрии, предоставляемых Украине на условиях связанной помощи, общей стоимостью 50 млн евро. В рамках реализации этого проекта планируется осуществить строительство объездной дороги г. Берегово и с. Астей к КПП «Лужанка», а также провести капитальный ремонт на 6 участках автодорог на подъездах к КПП.
Отметим, что в прошлом году на ремонт дорог Закарпатской области было запланировано 445 млн грн. Соответственно, в этом году финансирование дорог области будет увеличено сразу на 44%.
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