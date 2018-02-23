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Минрегион повысил в полтора раза уровень зарплаты строителей бюджетных объектов

Минрегион повысил в полтора раза уровень зарплаты строителей бюджетных объектов

Министерство региональной политики, строительства и ЖКХ увеличило на 2018 год размер сметной зарплаты для строителей бюджетных объектов до 5,5-7,8 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

В прошлом году фиксированная зарплата для строителей составляла 3,6-5,5 тыс. грн.

“Ориентировочный размер сметной зарплаты на 2018 год при определении стоимости строительства с привлечением государственных средств составляет 5,5-7,8 тыс. грн”, — сообщает заместитель министра региональной политики, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

Как отметили в пресс-службе, данный показатель используется при определении стоимости объектов строительства, финансируемых с привлечением бюджетных средств, средств государственных и коммунальных предприятий, а также кредитов под государственные гарантии.

Парцхаладзе напомнил, что Минрегион рассматривает отход от централизованного расчета фиксированной сметной заработной платы.

По материалам Дело
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