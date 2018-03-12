Наталья Кроник: реорганизация в форме слияния. Первые шаги

Гражданский кодекс Украины кроме ликвидации предусматривает такой способ прекращения юридического лица как реорганизация, в том числе и в виде слияния.
Реорганизация путем слияния – это прекращение юридических лиц путем их объединения в одно юридическое лицо. Цель слияния – консолидация ранее разрозненных компаний в одну бизнес единицу, так как в результате слияния объединяются активы и пассивы нескольких компаний.
Компания, образованная путем слияния, берет под свое управление все активы и обязательства перед кредиторами и контрагентами компаний, принявших участие в слиянии.
Преимуществом слияния является то, что передача активов юридических лиц в рамках такой реорганизации не влечет возникновения налоговых последствий по НДС и налогу на прибыль.
В некоторых случаях при слиянии потребуется получать разрешение на концентрацию у Антимонопольного комитета Украины.
Первые шаги по слиянию
Слияние юридических лиц осуществляются по решению их участников (учредителей) или органов, уполномоченных на это учредительными документами.
Решение о слиянии принимается простым большинством голосов или в соответствии с требованиями уставных документов, оформляется в виде протокола собрания участников.
Участники юридического лица, суд или орган, принявший решение о прекращении юридического лица в результате слияния юридических лиц, обязаны незамедлительно уведомить об этом государственного регистратора.
Также необходимо назначить комиссию по реорганизации юридического лица и установить порядок и срок заявления кредиторами своих требований к юридическому лицу, которое прекращается.
Такой срок может составлять от двух до шести месяцев.
После окончания срока для предъявления требований кредиторами и удовлетворения или отклонения этих требований составляется передаточный акт.
Форма такого акта не утверждена, поэтому участники вольны в составлении текста документа.
Текст акта должен содержать положения о правопреемстве в отношении имущества, прав и обязанностей юридического лица, которое прекращается, в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами. Для основы можно использовать баланс компании (отчет о финансовом состоянии).
Взаимоотношения с фискальными органами
При слиянии новая компания является правопреемником всех прав и обязанностей по денежным обязательствам или налоговому долгу компаний, которые объединились.
Если реорганизовываемая компания имеет переплаты в пользу бюджета, то такие суммы подлежат зачислению в счет погашения налогового долга по другим налогам.
В случае, когда сумма переплат больше сумм налогового долга по другим налогам, такое превышение может быть перечислено в распоряжение правопреемника.
Если налогоплательщик, который ликвидируется в ходе реорганизации, имеет налоговый долг или его долг был реструктуризован, он обязан уведомить налоговый орган о своем решении провести реорганизацию и представить план реорганизации.
После изучения плана реорганизации налоговый орган может внести корректировку в план слияния, например, приняв решение о распространении права налогового залога на имущество налогоплательщика, создаваемого путем объединения других налогоплательщиков. Такое решение можно оспорить в административном или судебном порядке.
Налоговый кредит
Сумма отрицательного значения, которая подлежит включению в состав налогового кредита следующего отчетного периода плательщика, который реорганизуется путем слияния, подлежит переносу в налоговый кредит правопреемника в следующем отчетном периоде после подписания передаточного акта.
Условием для такого переноса является подтверждение суммы отрицательного значения налогового кредита результатами документальной налоговой проверки.
Трудовые отношения
Действующее законодательство Украины устанавливает, что в случае реорганизации юридического лица действие трудового договора с работниками продолжается.
Трудовой договор может быть расторгнут в случае изменений в организации производства и труда, в том числе реорганизации компании, сокращения численности или штата работников.
При сокращении не стоит забывать об обязанности уведомить профсоюзные организации за три месяца, а работников за два месяца до предполагаемых сокращений.
Плюсы и минусы
Так как компания правопреемник будет нести все права и обязанности компаний, которые реорганизовались, слияние сложно рассматривать как безопасный инструмент при покупке активов.
Претензии третьих лиц придется удовлетворять не только за счет имущества приобретенной компании. Под угрозой может оказаться и все консолидированное в одном объекте имущество.
Важно уделить внимание аудиту компании, которая приобретается путем слияния.
Слияние можно рассматривать как удобный инструмент для консолидации активов одного собственника в рамках холдинговой компании, так как такая операция не повлечет за собой возникновения дополнительной налоговой нагрузки.
Наталья Кроник, юрист ICF Legal Service
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