В Турции может появиться собственная криптовалюта - Turkcoin

Турецкие чиновники подготовили отчет, в котором предлагают создать национальную криптовалюту Turkcoin.

Об этом сообщает Al-Monitor.

“Мир движется в сторону новой цифровой системы. Турции нужно создать собственную цифровую систему и валюту, прежде чем станет слишком поздно”, – отметил один из них

Технические подробности проекта пока не раскрываются, но, по словам чиновника, главная задача Turkcoin – токенизировать подкрепленные реальными активами ценные бумаги. По мнению чиновников, такой подход позволит снизить риски, обычно связанные с цифровыми деньгами.

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В отчете говорится, что корзина активов должна создаваться на базе крупных публичных компаний страны, в том числе Turkish Airlines, Istanbul Stock Exchange и Turk Telekom.

Кроме того, чиновник предлагает доработать существующие законы, чтобы регулирование криптовалют стало более прозрачным и четким.