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Украина не будет возвращать ЕС выделенные на модернизацию КПП 8 млн евро

Украина не будет возвращать ЕС выделенные на модернизацию КПП 8 млн евро

Украина не будет возвращать Европейскому союзу 8 млн евро, которые она не смогла использовать для реализации шести проектов по модернизации контрольно-пропускных пунктов на границе.

Об этом журналистам сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает корреспондент РБК-Украина.

“Это случилось из-за того, что Украина не смогла и на уровне Государственной фискальной службы, и на уровне местных органов власти выполнить свои обязательства по этим проектам. Украина не должна возвращать 8 млн евро. Есть другие механизмы, каким образом ЕС сможет недодать эти средства Украине в будущих программах. Подозреваю, что именно таким образом и будут разворачиваться события по средствам, которые неэффективно использованы в Украине”, – отметила Климпуш-Цинцадзе.

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По ее словам, практически все проекты по КПП были начаты в 2012-2013 годах. “Хочу подчеркнуть, что эти проекты не начались в течение двух-трех последних лет. Эти проекты тянутся еще с предыдущей программы финансирования ЕС. Начались в 2012-13 годах. Уже сразу на тех этапах было осуществлено много злоупотреблений…Нам не удалось договориться о том, чтобы эти проекты были продолжены. Вместе с тем, мы можем вести разговор с ЕС о начале новой программы приграничного сотрудничества из-за увеличения украинского экспорта в ЕС, из-за того, что транзит увеличивается”, – добавила Климпуш-Цинцадзе.

По материалам РБК-Украина
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