По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (59,078 млн и 57,595 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (71 и 46). Максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,05-27,06 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 117 активных заявок по доллару на сумму более 116,663 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:27,1000 – 50027,0500 – 2 00027,0300 – 2 00027,0200 – 5 05027,0000 – 50027,0000 – 1 20027,0000 – 55 555

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,9800 – 4 600

26,9900 – 6 200

27,0000 – 5 000

27,0000 – 5 000

27,0000 – 2 200

27,0000 – 1 000

27,0000 – 3 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27.0577

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26.9559



*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.