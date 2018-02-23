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Іntel привнесёт 5G в ноутбуки

Іntel привнесёт 5G в ноутбуки

Intel в преддверии выставки Mobile World Congress (MWC) 2018 рассказала о планах по выводу на рынок портативных компьютеров с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G).

В создании ноутбуков и гибридных гаджетов с поддержкой 5G, как сообщается, примут участие Dell, HP, Lenovo и Microsoft.

В устройствах будут использоваться модемы Intel XMM 8000 Series. Одним из представителей данного семейства является решение Intel XMM 8060 – первый коммерческий модем Intel для сетей 5G, поддерживающий работу в мультирежиме для полноценного 5G New Radio как в варианте non-standalone NR, так и в standalone NR, а также в различных 2G-, 3G- (включая CDMA) и 4G-сетях.

Первые портативные компьютеры с поддержкой 5G появятся на коммерческом рынке во второй половине следующего года. На MWC 2018 будет продемонстрирован прототип ноутбука «2-в-1» с отсоединяемой клавиатурой, оснащённый 5G-модемом и процессором Core i5 восьмого поколения.

«Сегодняшние беспроводные сети и перемещаемые по ним данные можно сравнить с потоком автомобилей, передвигающихся по однополосному шоссе. В будущем, для передачи данных на сверхскоростях, сети 5-го поколения можно будет сравнить с многополосными супермагистралями», – говорит Intel.

Корпорация совмещает сетевую инфраструктуру, облачные технологии и клиентские устройства в мощном комплексном решении для сетей 5-го поколения.

По материалам 3dnews.ru
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