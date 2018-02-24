Стало известно, на каких улицах увеличат допустимую скорость (список)

Снижение предела допустимой скорости до 50 км/ч украинские автомобилисты восприняли неоднозначно. Далеко не по всем улицам, а особенно в мегаполисах, можно себе позволить тянуться 50 км/ч.
Так по отдельным улицам столицы можно будет ездить со скоростью 80 км/ч уже с 1 апреля. В предварительный список дорог, где будет разрешено двигаться со скоростью 80 км/ч включены 22 улицы, в частности:
– просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльская)
– Большая кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной к Минскому проспекту)
– ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе)
– Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. М. Трублаини)
– просп. Оболонский (от ул. Богатырской до ул. М. Малиновского)
– Автодорога Р-69 (от ул. Озерной в черте г. Киев)
– просп. С. Бандеры (от просп. Оболонский до Московского моста)
– просп. Г. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади)
– ул. Набережно – Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков)
– Надднепрянское шоссе;
– Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)
– Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного)
– ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста)
– просп. М. Бажана (до Харьковской площади)
– бульв. Дружбы Народов (от Демеевской площади до ул. Неманская)
– просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до поворота на с. Княжичи)
– бульв. Перова (от просп. Освободителей до ул. А. Навои)
– просп. Соборности (при установке распределительного транспортного ограждения)
– просп. Л. Курбаса;
– просп. Космонавта Комарова;
– ул. Борщаговская;
– Южный мостовой переход.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Безвиз в Украине: Климкин объяснил причину бегства из Украины более миллиона человекВчера, 11:00 - 4255 25
Украинцы тратят на продукты меньше всех в ЕвропеВчера, 10:00 - 2103 24
Грецкие орехи становятся самым прибыльным товаром украинского экспортаВчера, 19:00 - 1355 8
Четверть украинцев хотят, чтобы их дети жили в странах ЕС - опросВчера, 08:00 - 902 8
В Украину в 2017 г. больше всего денег перевели из РоссииВчера, 07:00 - 891 5
Безвиз в Украине: Климкин объяснил причину бегства из Украины более миллиона человекВчера, 11:00 - 4255 25
Где на самом деле выгоднее купить электромобильВчера, 12:00 - 2815
Украинцы тратят на продукты меньше всех в ЕвропеВчера, 10:00 - 2103 24
Грецкие орехи становятся самым прибыльным товаром украинского экспортаВчера, 19:00 - 1355 8
Как вернуть изъятое водительское удостоверение - экспертВчера, 18:00 - 1104 3
В Испании состоялся первый в мире звонок в стандарте 5G22.02.2018, 15:10 - 1811
Японская туристическая фирма предложила виртуальные полеты за границу20.02.2018, 15:10 - 1465 1
За полетом Tesla на Марс теперь можно следить онлайн19.02.2018, 15:10 - 5761
Ученые создали «живые» бинты для лечения ран и ожогов18.02.2018, 15:10 - 1459
Intel создала квантовый компьютер в два кубита на кремниевом чипе17.02.2018, 15:10 - 3189
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексіяОбговорення статей
ПриватбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок