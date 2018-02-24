Стало известно, на каких улицах увеличат допустимую скорость (список)

Снижение предела допустимой скорости до 50 км/ч украинские автомобилисты восприняли неоднозначно. Далеко не по всем улицам, а особенно в мегаполисах, можно себе позволить тянуться 50 км/ч.

Так по отдельным улицам столицы можно будет ездить со скоростью 80 км/ч уже с 1 апреля. В предварительный список дорог, где будет разрешено двигаться со скоростью 80 км/ч включены 22 улицы, в частности:

– просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльская)

– Большая кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной к Минскому проспекту)

– ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе)

– Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. М. Трублаини)

– просп. Оболонский (от ул. Богатырской до ул. М. Малиновского)

– Автодорога Р-69 (от ул. Озерной в черте г. Киев)

– просп. С. Бандеры (от просп. Оболонский до Московского моста)

– просп. Г. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади)

– ул. Набережно – Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков)

– Надднепрянское шоссе;

– Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)

– Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного)

– ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста)

– просп. М. Бажана (до Харьковской площади)

– бульв. Дружбы Народов (от Демеевской площади до ул. Неманская)

– просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до поворота на с. Княжичи)

– бульв. Перова (от просп. Освободителей до ул. А. Навои)

– просп. Соборности (при установке распределительного транспортного ограждения)

– просп. Л. Курбаса;

– просп. Космонавта Комарова;

– ул. Борщаговская;

– Южный мостовой переход.