Управлением украинской ГТС интересуются 10 европейских газовых консорциумов

Проведены консультации с первыми семью иностранными операторами газотранспортной системы, которые выразили заинтересованность в совместном управлении украинской газотранспортной системой (ГТС), и еще с несколькими компаниями будет проведено интервью в начале марта текущего года, — сообщил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.

По его словам, свои предложения Украине уже прислали такие европейские газовые консорциумы Словакии и Италии, как Eustream и Snam, Нидерландов и Франции — Gazunie и GRTgaz, компании из Польши — GAZsystem, Греции — Desfa, Испании — Reganosa, Германии — Verbunddnelz Gaz AG, Бельгии — Fluxys, Румынии — Transgaz.

«Добыча газа в Европе падает, а потребность растет из года в год. Мы имеем уникальную газотранспортную систему, крупнейшие хранилища природного газа в Европе, занимаем второе место среди стран ЕС по запасам газа. Поэтому и наблюдаем такой большой интерес к Украине. Наша цель – найти очень эффективного и надежного партнера для управления ГТС, чтобы обеспечить максимальный транзит российского газа в Европу через украинскую «трубу» и гарантировать энергетическую безопасность и Украине, и Европе», — цитирует Кистиона его пресс-служба.

Как проинформировали в КМУ, на основе систематизированной информации специально созданная правительством Украины Рабочая группа сформирует предложения по условиям конкурса на привлечение одного или нескольких международных партнеров для ПАО «Магистральные газопроводы Украины».