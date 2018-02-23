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Луценко рассказал о допросе Гонтаревой и Коломойского

Луценко рассказал о допросе Гонтаревой и Коломойского

Генеральная прокуратура допросила главу Национального банка Украины (НБУ) Валерию Гонтареву и бизнесмена Игоря Коломойского по делам Приватбанка.

Об этом рассказал генпрокурор Юрий Луценко в интервью интернет-изданию Левый берег.

“У меня очень много вопросов к ней (Гонтаревой). Буквально недели 2 назад она давала многочасовые показания по другим делам. По поводу Приватбанка, Нацбанка, других банковских учреждений. Так же, как и (замглавы НБУ Екатерина) Рожкова”, – сообщил он.

По словам Луценко, допрос проходил в посольстве Украины в Швейцарии.

Кроме того, он добавил, что в деле о $1,5 млрд конфискованных средств роль компании ICU расследована.

“С первого дня мы устанавливали роль брокера IСU, который был допрошен”,- сказал генпрокурор. Имя брокера он не назвал и добавил, что Гонтарева им не была.

Справка Finance.ua:

  • 10 января 2018 года Al Jazeera опубликовала засекреченный из-за содержания гостайны текст приговора Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года.
  • По информации Al Jazeera, текст приговора раскрывает схемы, по которым осуществлялся грабеж государства при Викторе Януковиче, и задается вопросом, почему решение суда было засекречено.
  • В частности, в судебном решении говорится, что украинская инвестиционная компания ICU (Investment Capital Ukraine) помогала беглому президенту Виктору Януковичу вывести из страны $1,5 млрд в период с 2012 по 2014 год.
  • Телеканал отметил, что вынесение такого приговора без участия компаний-нерезидентов в закрытом режиме дает повод этим компаниям добиваться возврата части или всех $1,5 млрд, попавших под спецконфискацию.
По материалам lb.ua
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