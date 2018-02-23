Луценко рассказал о допросе Гонтаревой и Коломойского

Генеральная прокуратура допросила главу Национального банка Украины (НБУ) Валерию Гонтареву и бизнесмена Игоря Коломойского по делам Приватбанка.
Об этом рассказал генпрокурор Юрий Луценко в интервью интернет-изданию Левый берег.
“У меня очень много вопросов к ней (Гонтаревой). Буквально недели 2 назад она давала многочасовые показания по другим делам. По поводу Приватбанка, Нацбанка, других банковских учреждений. Так же, как и (замглавы НБУ Екатерина) Рожкова”, – сообщил он.
По словам Луценко, допрос проходил в посольстве Украины в Швейцарии.
Кроме того, он добавил, что в деле о $1,5 млрд конфискованных средств роль компании ICU расследована.
“С первого дня мы устанавливали роль брокера IСU, который был допрошен”,- сказал генпрокурор. Имя брокера он не назвал и добавил, что Гонтарева им не была.
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