Грузинская авиакомпания планирует начать полеты в Украину

Новая грузинская авиакомпания MyWay Airlines начнет осуществлять чартерные рейсы из Тбилиси с конца марта-начала апреля в направлении Украины, России, Беларуси, Ирана и Израиля, сообщают Новости-Грузии.
MyWay Airlines основана благодаря инвестиции, осуществленной китайской компанией Hualing Group. В ноябре 2017 года в Грузию привезли из Китая два самолета стоимостью более $43,4 млн.
“Два Боинга-777, принадлежащие авиакомпании MyWay Airlines, уже в Тбилиси. Третий ожидаем в начале июля, а четвертый — к концу года, в декабре”, — сообщил коммерческий директор авиакомпании Игорь Апциаури.
По его словам, авиакомпания предложит пользователям привлекательные цены.
С 1993 года до настоящего времени на авиарынке Грузии была представлена только одна национальная авиакомпания — Georgian Airways или Airzena.
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