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Украина и Россия договорились о допустимых объемах вылова рыбы в Азовском море

Украина и Россия договорились о допустимых объемах вылова рыбы в Азовском море

На заседании российско-украинской комиссии по вопросам вылова рыбы в Азовском море и распределения лимитов на рыбу в море между двумя государствами, которое состоялось на прошлой неделе, были определены объемы добычи основных видов промысловых рыб. Об этом сообщает местный новостной портал 0629.

По словам начальника третьего отдела Азовского рыбоохранного патруля Александра Цивили, две страны определили такие лимиты добычи: хамсы азовской – 55 тыс. тонн, тюльки – 70 тыс. тонн, камбалы калкан – 11 тыс. тонн, азовского бычка – 25,2 тыс. тонн. Кроме того, установлены лимиты добычи сельди – 400 тонн, пиленгаса – 240 тонн, судака – 10 тонн и 875 тонн других видов рыб.

При этом России разрешена ловля бычков в размере 10 тыс. тонн, Украине – 15 тыс. тонн. Лимиты на вылов пиленгаса разделены пополам. А вот тарани Россия сможет ловить больше – 700 тонн. По словам Цивили, тарань основном водится в районах Азовского моря, которые относятся к России.

В объеме общего бассейна двумя странами также будет осуществлен вылов тюльки.

По материалам УБР
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