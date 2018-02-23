Кличко рассказал, как с помощью парковки найти дополнительные деньги для Киева

Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко заявляет, что у столичной власти есть резервы для того, чтобы увеличить бюджет города.

Об этом сообщает пресс-служба мэра Киева.

По словам мэра, город может получить значительные средства благодаря эффективному внедрению системы парковки.

Столичная власть ожидает подписания законопроекта о парковке президентом Порошенко.

Как отметил Кличко, каждую ночь в столице на парковках оставляют более 300 тыс. автомобилей. Если средства от парковки будут получать не только коммерческие структуры, но и город, то за сутки столица сможет зарабатывать 1,5 млн гривен.

Также немало поступлений в бюджет в Киеве ожидают от благоустройства передвижной уличной торговли и внедрения открытых электронных аукционов на право заниматься такой деятельностью на специально оборудованных площадках.

“Например, была с аукциона продана площадка под передвижную торговлю возле станции метрополитена “Арсенальная”. Одна маленькая торговая точка принесет в бюджет почти 1 млн гривен в этом году. А рядом расположены киоски, которые платят только по 30 тыс. гривен”, – отметил мэр столицы.