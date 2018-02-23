Кличко рассказал, как с помощью парковки найти дополнительные деньги для Киева

Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко заявляет, что у столичной власти есть резервы для того, чтобы увеличить бюджет города.
Об этом сообщает пресс-служба мэра Киева.
По словам мэра, город может получить значительные средства благодаря эффективному внедрению системы парковки.
Столичная власть ожидает подписания законопроекта о парковке президентом Порошенко.
Как отметил Кличко, каждую ночь в столице на парковках оставляют более 300 тыс. автомобилей. Если средства от парковки будут получать не только коммерческие структуры, но и город, то за сутки столица сможет зарабатывать 1,5 млн гривен.
Также немало поступлений в бюджет в Киеве ожидают от благоустройства передвижной уличной торговли и внедрения открытых электронных аукционов на право заниматься такой деятельностью на специально оборудованных площадках.
“Например, была с аукциона продана площадка под передвижную торговлю возле станции метрополитена “Арсенальная”. Одна маленькая торговая точка принесет в бюджет почти 1 млн гривен в этом году. А рядом расположены киоски, которые платят только по 30 тыс. гривен”, – отметил мэр столицы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Нужно ли менять паспорта на ID-карты и сколько это стоит5 ч. назад - 3771 19
Укравтодор назвал стоимость проезда по первой платной дорогеВчера, 17:00 - 6022 19
"Газпром" признал поставки газа в АТО безвозмездными - СМИВчера, 16:30 - 2127 16
Украина и Россия договорились о допустимых объемах вылова рыбы в Азовском море6 ч. назад - 642 8
В киевском офисе крупной IT-компании прошел обыскВчера, 16:45 - 3104 8
УкрСиббанк и Ощадбанк предупредили клиентов о временном блокировании работы интернет-банкинговВчера, 20:15 - 7443 1
Укравтодор назвал стоимость проезда по первой платной дорогеВчера, 17:00 - 6022 19
Нужно ли менять паспорта на ID-карты и сколько это стоит5 ч. назад - 3771 19
В киевском офисе крупной IT-компании прошел обыскВчера, 16:45 - 3104 8
"Газпром" признал поставки газа в АТО безвозмездными - СМИВчера, 16:30 - 2127 16
В Испании состоялся первый в мире звонок в стандарте 5GВчера, 15:10 - 1270
Японская туристическая фирма предложила виртуальные полеты за границу20.02.2018, 15:10 - 1336 1
За полетом Tesla на Марс теперь можно следить онлайн19.02.2018, 15:10 - 5398
Ученые создали «живые» бинты для лечения ран и ожогов18.02.2018, 15:10 - 1340
Intel создала квантовый компьютер в два кубита на кремниевом чипе17.02.2018, 15:10 - 2997
Райффайзен Банк АвальОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Ризик для тисяч життів: експерт попередив про катастрофу...Обговорення статей
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!Ринок нерухомості
Идеи: портфельФондовий ринок
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок