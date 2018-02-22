День финансов, 22 февраля: Днепр для Hyperloop, соглашение с Ryanair, стоимость проезда по первой платной дороге

Четверг, 22 февраля. Пока ждем Hyperloop, готовьте деньги на дороги и поезда:

Прилетели. Еще вчера в аэропорту Борисполь был замечен корпоративный самолет Ryanair – Boeing 737-8AS с регистрационным номером EI-DLE. Как стало известно позже, борт Ryanair прилетал в Украину для переговоров. Сегодня же министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал детали соглашения между Украиной и Ryanair.

Вот это «Hype»! Илон Маск пока в Украине замечен не был, но тот же Омелян поспешил заверить общественность, что первая тестовая площадка для реализации проекта Hyperloop в Украине будет создана в Днепре. Создается Центр транспортных инноваций Hype.ua.

«Дочки» уходят. Пока Мининфраструктуры и украинцы ждут Ryanair и Hyperloop, из нашей страны постепенно могут уйти «дочки» российских банков. Так, со слов Директора департамента финансовой стабильности НБУ Виталия Ваврищука, уход будет происходить путем сжимания балансов и закрытия отделений.

ГПУ и «вышки Бойко». Генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что Украина будет делать с «вышками Бойко». Отметим, «вышки Бойко» арестовали еще в 2015 году, но с тех пор следствие по этому делу продвигалось достаточно медленно. Теперь же Луценко заявил, что Генпрокуратура получила решение суда, в котором сказано об аресте буровых установок и их передаче Агентству конфискованных активов.

$2 млрд за страх Кремля. «Свободная и экономически успешная Украина является одним из наибольших страхов Кремля – и это самая большая надежда украинского народа. США инвестировали в успех Украины, оказав помощь более чем на $2 млрд для достижения этой цели», – сообщил на выступлении в академии Министерства иностранных дел Украины заместитель госсекретаря США Джон Салливан. По его словам, США поддерживают Украину в связи с тем, что она обладает большим неиспользованным потенциалом.

Два по 12. В 2018 году «Укрзализныця» (УЗ) планирует дважды поднять тарифы на пассажирские перевозки. Билеты подорожают дважды – весной и осенью. Но, чтобы нивелировать недовольство украинцев, ж/д компания планирует провести работу среди пассажиров для разъяснения разницы между поездами, ценами и уровнями комфорта.

На ступеньку выше. Украина получила 30 баллов из 100 возможных в исследовании Transparency International «Индекс восприятия коррупции» (CPI) за 2017 год и заняла 130 место (из 180 стран). Это на 1 балл больше и на 1 позицию выше, чем в прошлом году (29 баллов, 131 место из 176 стран). Но в динамике результаты прошлого года ниже, чем в 2016 году.

Деньги за дорогу. В Укравтодоре никак не могут определиться — в каком направлении должна быть первая платная дорога. Наиболее целесообразным проектом может быть дорога Львов — Краковец, примерная стоимость проезда за километр уже названа.