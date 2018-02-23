«Умная» куртка использует ИИ, чтобы регулировать температуру

Компания Ministry of Supply выпустила куртку, которая способна обеспечить хозяина не только теплом, но и последними достижениями из области искусственного интеллекта. Куртка оснащена интеллектуальным помощником Alexa от Amazon и способна регулировать температуру, изучая поведение человека, рассказывает Technology Review.

Куртка оснащена системой подогрева, но не это ее главная особенность, потому что сегодня можно найти модели с таким функционалом. Особенно интересно то, что у этой куртки система подогрева контролируется ИИ-алгоритмом и датчиками температуры. Человеку не нужно самому включать или выключать режим обогрева — за все отвечает ИИ.

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ИИ измеряет температуру на улице, количество тепла, которое вырабатывает тело человека и принимает решение о дополнительном прогреве. Если на улице неожиданно подует ветер и станет холоднее, то подогрев активизируется.