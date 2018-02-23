В Лондоне общественный транспорт можно будет вызвать, как такси

Британская компания Citymapper запускает новую транспортную услугу Smart Ride. Разработчики обещают объединить в ней преимущества трех видов транспорта: фиксированные остановки, как у автобуса, возможность заказать поездку, как в такси, и единую транспортную сеть, как в метро. Для нового сервиса компания будет использовать автомобили, рассчитанные на 8 человек.
В британском приложении Citymapper с февраля появится новая функция Smart Ride. С ее помощью жители Лондона смогут заказывать мини-автобусы с фиксированным маршрутом и добираться до пункта назначения в компании других людей.
Как сообщает The Guardian, компания уже получила лицензию от транспортного ведомства Лондона. Документ дает Citymapper право управлять транспортной сетью из автомобилей, вмещающих до 8 человек. Компания будет самостоятельно устанавливать маршруты, причем менять их можно будет в течение дня по мере спроса. Одного строго установленного маршрута и плана остановок в системе Smart Ride не будет.
Пока это единственный в Лондоне сервис, объединяющий преимущества автобусов и такси. До этого Citymapper пыталась запустить собственную услугу автобусных перевозок, но компания отказалась от этой идеи из-за слишком жестких правил регулирования.
«Автомобили Smart Ride будут останавливаться в заранее установленных местах. Но в то же время они будут работать, как такси — вы сможете вызвать машину в приложении и точно займете сидячее место в салоне. Разветвленная сеть дорог также делает сервис похожим на метро», — пояснил президент Citymapper’ Омид Аштари.
Установить лимит вместимости на 8 человек компании пришлось из-за требований транспортного ведомства. В Лондоне перевозчик, который возит более 9 человек, должен строго следовать установленному маршруту и расписанию. Любые изменения нужно вносить официально и ждать подтверждения как минимум неделю.
Переход на модель вызова общественного транспорта по требованию становится нормой во многих городах. Такая система в перспективе позволит сократить пробки и улучшить экологию.
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