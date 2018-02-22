Взлетел. SpaceX с четвертой попытки запустила Falcon 9 с спутниками для глобального интернета

Компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с спутниками для раздачи интернета Microsat 2a и Microsat 2b со стартовой площадки в Калифорнии.

Изначально старт планировался на 17 февраля, однако за сутки до запуска его перенесли на 18 февраля, а затем – на 21 февраля.

Запуск состоялся в 16:17 по Киеву со стартового комплекса 4Е, на базе ВВС Ванденберг в Калифорнии. Основной нагрузкой стал радиолокационный спутник PAZ испанского оператора Hisdesat. Он является частью испанской национальной спутниковой программы наблюдения Земли. Масса аппарата составляет примерно полторы тонны.

Интересно, что сначала PAZ должен был быть запущен на украинском ракете Днепр: запуск планировался на 2014 год, но был отменен.

В рамках миссии SpaceX также запустила тестовые спутники для раздачи интернета Microsat-2a и Microsat-2b для создания своей будущей коммуникационной сети. Компания не прокомментировала запуск прототипов публично, но они упоминаются в документах SpaceX, представленных в Федеральную комиссию по связи.

Оба спутника будут выведены вместе с основной полезной нагрузкой на круговую орбиту высотой 514 км, после чего самостоятельно поднимутся на орбиту высотой 1125 км. Тестовые спутники после запуска должны будут посылать сигнал на несколько наземных станций, в том числе – в штаб-квартиру компании Tesla.

Интернет на основе подобных спутников, по замыслу Маска, будет доступен по всему земному шару. Сам доступ будет бесплатным, но пользователю потребуется терминал, который будет стоить от $100 до $300. Сеть заработает не ранее 2020 года.