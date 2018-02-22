Нацагентство по розыску активов хочет доступ к 300 государственным базам данных

К концу года Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами планирует получить доступ к большинству баз данных в Украине.
“На сегодня мы имеем доступ к первично необходимому, как мы называем – базовому пакету источников. Я думаю, что к концу этого года мы будем иметь доступ прямой, хотя еще и не автоматизированный, к подавляющему большинству источников, которые нас интересуют в Украине”, – отметил Янчук.
Он также добавил, что параллельно АРМА работает над подключением к базам данных за пределами Украины.
По словам Янчука, доступ к базам данных должен быть максимально автоматизирован.
“Даже если у Нацагентства будет доступ ко всем базам данных, которые его интересуют, в пределах юрисдикции Украины, а это более 300 государственных баз данных, однако этот доступ будет непосредственным, но не автоматическим, то проверка информации и розыска активов с такими базами будет занимать десятки часов. В то же время, если такой доступ будет автоматический, будет обеспечен автоматический обмен данными между информационно-аналитической системой национального агентства и соответствующими базами данных, то соответственно розыск будет занимать минуты. Поэтому как бы это ни было сложно, трудно и дорого, но стратегически Нацагентство будет двигаться в направлении полной автоматизации доступа к базам данных, и более того – к автоматизации первичной обработки информации”, – отметил Янчук.
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