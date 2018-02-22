Land Rover выпустил собственный смартфон

Ребята из Engadget уже успели подержать в руках Land Rover Explore, произведённый компанией Bullitt.

К слову, она же в прошлом выпускала трубки для Caterpillar, Kodak и JCB. Одна из главных фишек Explore — модульная система Pack, разработанная Moto Mod. Задняя крышка съемная и легко заменяется на что-то другое.

Что касается дизайна, то у Land Rover это весьма странное понятие. Устройство выглядит строго, с характерными чертами автомобилей. Но красивым его не назовёшь. engadget.com Вторая особенность смартфона — аккумулятор 4000 мАч, который обещает “два дня обычного использования“.

Добавьте к нему процессор с частотой 2,6 ГГц MTK Helio X27, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. И вы получите обычный бюджетный гаджет, но от именитой компании. К Explore можно докупить набор Adventure Pack.



В него входит съемный аккумулятор на 3600 мАч и 25-миллиметровая керамическая патч-антенна GPS. Последняя позволяет лучше искать сигнал в отдаленных точках. Кроме того, есть набор Bike Pack. В него входит крепление на руль и рукояти. Ну и последний набор — Battery Pack. В него входит аккумулятор ёмкостью 4370 мАч (общая ёмкость — 8370 мАч). К каждому набору прилагается приложение ViewRanger — подробные карты для велосипедистов и путешественников. Land Rover Explore поступит в продажу за €649 / £599 (примерно $800) в апреле.