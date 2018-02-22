На Киевщине мошенники незаконно переоформили недвижимости на 70 млн грн

Сотрудники СБУ во время реализации комплекса задач по контрразведывательной защите интересов государства в сфере информационной безопасности заблокировали механизм незаконного отчуждения недвижимости с использованием государственных электронных информационных ресурсов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

“Правоохранители установили, что группа злоумышленников, в которую входила государственный регистратор одного из коммунальных предприятий Киевской области, организовали схему незаконного отчуждения недвижимости и ее оформления на подставных физических лиц”, – говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что для осуществления сделок с имуществом государственный регистратор использовала электронную цифровую подпись, а сообщники подделывали решение Киево-Святошинского районного суда.

Злоумышленница вносила недостоверные сведения в государственный реестр недвижимости и отчуждала земельные участки и здания, относящиеся к общей собственности территориальных общин Киевской области.