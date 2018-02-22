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На Киевщине мошенники незаконно переоформили недвижимости на 70 млн грн

На Киевщине мошенники незаконно переоформили недвижимости на 70 млн грн

Сотрудники СБУ во время реализации комплекса задач по контрразведывательной защите интересов государства в сфере информационной безопасности заблокировали механизм незаконного отчуждения недвижимости с использованием государственных электронных информационных ресурсов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

“Правоохранители установили, что группа злоумышленников, в которую входила государственный регистратор одного из коммунальных предприятий Киевской области, организовали схему незаконного отчуждения недвижимости и ее оформления на подставных физических лиц”, – говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что для осуществления сделок с имуществом государственный регистратор использовала электронную цифровую подпись, а сообщники подделывали решение Киево-Святошинского районного суда.

Злоумышленница вносила недостоверные сведения в государственный реестр недвижимости и отчуждала земельные участки и здания, относящиеся к общей собственности территориальных общин Киевской области.

По материалам УНН
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