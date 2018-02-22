Какие госорганы могут проверять бизнес вопреки мораторию

Кабинет министров утвердил перечень контролирующих органов, которые в 2018 году могут проводить плановые и внеплановые проверки бизнеса вопреки действующему мораторию. Об этом сообщается на правительственном портале.
Согласно решению Кабмина, под действие моратория не подпадает Госпродпотребслужба и ее территориальные органы (в части ветеринарно-санитарного контроля, проверок по соблюдению санитарного законодательства, безопасности и качества пищевых продуктов, законодательства о защите прав потребителей, надзора в сфере карантина и защиты растений).
Также правительство вывело из-под моратория Государственную фискальную службу, Минэкологии, Антимонопольный комитет, Госспецсвязи, Госслужбу по лекарственным средствам, Госгеонедр, Госгеокадастр, Нацкомиссию, которая осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Накцомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку, Госавиаслужбу, Госаудитслужбу, Госэкоинспекцию, частично — Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, Верховная Рада, принимая госбюджет-2018, продлила действие моратория на проверки малого и среднего бизнеса до 2019 года. Изменения в законодательство тогда приняли с поправкой Минэкономики о том, что госорганы могут выйти из-под моратория, если внедрят новую риск-ориентированную систему проверок.
Ранее также сообщалось, что госорганы имеют возможность проводить внеплановые проверки. Правда, для этого необходимо получить разрешение Госрегуляторной службы. Возможность проводить внеплановые проверки остается у госконтролеров и в следующем году.
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