В Раде 1 марта ждут с отчетом Гонтареву

Народные депутаты сначала хотят заслушать отчет действующей главы Национального банка Гонтаревой, а потом проголосуют за ее увольнение.

Верховная Рада Украины 1 марта может заслушать отчет действующей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий на брифинге в четверг, 22 февраля.

“Предполагается отчет (главы НБУ). Сначала будет голосование об увольнении, а потом уже назначение (нового главы НБУ”, – уточнил он.

По словам Парубия, этот вопрос предварительно планируется на четверг, 1 марта, пленарной недели”.

Отметим, 19 января в Нацбанке заявляли, что Гонтарева находится в Киеве и готова отчитаться в Верховной Раде.

Справка Finance.ua