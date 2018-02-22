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В Раде 1 марта ждут с отчетом Гонтареву

В Раде 1 марта ждут с отчетом Гонтареву

Народные депутаты сначала хотят заслушать отчет действующей главы Национального банка Гонтаревой, а потом проголосуют за ее увольнение.

Верховная Рада Украины 1 марта может заслушать отчет действующей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий на брифинге в четверг, 22 февраля.

“Предполагается отчет (главы НБУ). Сначала будет голосование об увольнении, а потом уже назначение (нового главы НБУ”, – уточнил он.

По словам Парубия, этот вопрос предварительно планируется на четверг, 1 марта, пленарной недели”.

Отметим, 19 января в Нацбанке заявляли, что Гонтарева находится в Киеве и готова отчитаться в Верховной Раде.

Справка Finance.ua

  • Президент Украины Петр Порошенко 18 января внес в Верховную Раду проекты постановлений об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины и назначения на этот пост первого заместителя главы НБУ Якова Смолия.
По материалам Корреспондент.net
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