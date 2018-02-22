В Украине утвердили тарифы на 4G

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, утвердила тарифы на работы и услуги Украинского государственного центра радиочастот (УГЦР) для внедрения в Украине 4G-технологии.

Об этом сообщает пресс-служба УГЦР.

«Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, 13 февраля на своем заседании утвердила Изменения в тарифы на работы (услуги) ГП «Украинский государственный центр радиочастот», связанные с пользованием радиочастотным ресурсом и измерением параметров телекоммуникационных сетей. В документе, который сейчас находится на государственной регистрации в Минюсте, речь идет о стоимости работ и услуг УГЦР во время развития в Украине сети цифровой сотовой радиосвязи 4G-технологии», – говорится в сообщении.

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В УГЦР отмечают, что принятие указанного решения – «важный и необходимый шаг вперед, без которого невозможно было бы начать процесс внедрения в Украине 4G-технологии».

Как известно, воспользоваться 4G интернетом в Украине можно будет уже в марте-апреле 2018 года.

Отметим, самая высокая начальная цена была предложена оператором Vodafone Украина по первому самому большому лоту на 20 Мгц – 572 001 000 грн, в то время как оператор Lifecell выставил предложение в размере 572 000 400 грн.

Но 31 января на торгах «с голоса» за получение лицензии 4G оператор Lifecell предложил за лот на 20 МГц более высокую цену, чем Vodafone Украина.