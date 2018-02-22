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В Украине утвердили тарифы на 4G

В Украине утвердили тарифы на 4G

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, утвердила тарифы на работы и услуги Украинского государственного центра радиочастот (УГЦР) для внедрения в Украине 4G-технологии.

Об этом сообщает пресс-служба УГЦР.

«Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, 13 февраля на своем заседании утвердила Изменения в тарифы на работы (услуги) ГП «Украинский государственный центр радиочастот», связанные с пользованием радиочастотным ресурсом и измерением параметров телекоммуникационных сетей. В документе, который сейчас находится на государственной регистрации в Минюсте, речь идет о стоимости работ и услуг УГЦР во время развития в Украине сети цифровой сотовой радиосвязи 4G-технологии», – говорится в сообщении.

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В УГЦР отмечают, что принятие указанного решения – «важный и необходимый шаг вперед, без которого невозможно было бы начать процесс внедрения в Украине 4G-технологии».

Как известно, воспользоваться 4G интернетом в Украине можно будет уже в марте-апреле 2018 года.

Отметим, самая высокая начальная цена была предложена оператором Vodafone Украина по первому самому большому лоту на 20 Мгц – 572 001 000 грн, в то время как оператор Lifecell выставил предложение в размере 572 000 400 грн.

Но 31 января на торгах «с голоса» за получение лицензии 4G оператор Lifecell предложил за лот на 20 МГц более высокую цену, чем Vodafone Украина.

По материалам Главком
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