Киевские власти обнаружили нарушения работы у 43 маршрутных перевозчиков

Киевская Городская государственная администрация за 3 дня проверила 43 автомобильных перевозчики на городских автобусных маршрутах общего пользования и выявила нарушения в большинстве. Об этом говорится в сообщении на сайте КГГА.
Сообщается, что по результатам проверки представителями Департамента транспортной инфраструктуры на маршрут № 497-к составлен соответствующий акт с требованием об устранении нарушений.
Кроме того, представители “Укртрансбезопасности” составили 51 акт. Основными нарушениями назвали отсутствие разрешительных документов, неудовлетворительное техническое и санитарное состояние, отсутствие или неведение билетно-кассовых писем, отсутствие огнетушителей, отсутствие и некомплект аптечек, отсутствие схемы и расписания движения и тому подобное.
Также представители Национальной полиции составили 27 протоколов о совершении административного правонарушения должностными лицами автомобильных перевозчиков на общую сумму штрафов 9860 грн.
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Основные нарушения: технические неисправности автобусов, отсутствие протокола о прохождении транспортным средством обязательного технического контроля, отсутствие полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, нарушения Правил дорожного движения и прочее.
Также с 14 по 16 февраля с участием представителей Коммунальной службы перевозок, Национальной полиции Украины и “Укртрансбезопасности” были проведены совместные проверки нелегальных автомобильных перевозчиков, осуществляющих перевозки, были закрыты приказом Департамента транспортной инфраструктуры или с которыми расторгнуты договоры.
В ходе мероприятий представители “Укртрансбезопасности” составили 25 актов, а представители Национальной полиции Украины — 12 протоколов о совершении административного правонарушения должностными лицами автоперевозчиков на общую сумму штрафов 3560 грн.
По словам заместителя председателя КГГА Дмитрия Давтяна, администрация планирует продолжить ежедневные проверки перевозчиков.
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