Межбанк: доллар подняли покупки импортеров и подготовка к компенсации НДС

В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,01/27,04 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели начаться реальные сделки в безналичной паре доллар-гривня, как стало известно об изменении настроения на рынке гривневого ресурса. Последний снова продемонстрировал символическое расширение. Об этом дали понять приподнявшиеся с уровня 49 540,1 млн. грн. к отметке 49 634,5 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Около 10.05 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар повысился в цене, составив 27,03/27,06, а спустя 5 минут «американец» уже был на отметке 27,06/27,08 UAH/USD.
Спустя полчаса, по состоянию на 10.47, безналичный «американец», сохранив рост, обосновался на отметке 27,09/27,11 UAH/USD.
К 11.06 «зеленое» ралли на межбанке приостановилось, а доллар даже немного потерял в цене: 27,08/27,10 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 217,0100 / 27,0400
евро – 33,3006/ 33,3268
российский рубль – 0,4769 / 0,4778
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2285 / 1,2286
Средневзвешенный курс по данным НБУ:
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