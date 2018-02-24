«Чистые» источники обеспечат 75% энергии в Южной Австралии к 2025 году

Штат Южная Австралия продолжит финансировать серьезные проекты в области возобновляемой энергетики, тем самым вступая в открытую конфронтацию с федеральным правительством Австралии. В общей сложности штат выделит $150 млн на развитие возобновляемых источников, пишет Guardian.
Премьер-министр Южной Австралии Джей Уэзерилл поставил цель: к 2025 году 75% энергии штата должно поступать из возобновляемых источников. Кроме того, 25% пиковых нагрузок будут обеспечивать системы хранения энергии суммарной мощностью 750 МВт. На реализацию этих проектов регион будет выделять субсидии.
Такое решение Южной Австралии было воспринято, как пощечина федеральному правительству, поскольку государство не планировало тратить средства на развитие возобновляемой энергетики, предпочитая отдать этот бизнес частным компаниям. «Мы не собираемся терять лидирующие позиции в переходе на чистую энергетику из-за людей, которые не верят, что это возможно», — заявил Уэзерилл.
На сегодняшний день в штате уже построена крупнейшая в мире литий-ионная батарея Tesla Powerpack, а также началась работа над созданием «виртуальной электростанции», которая объединит 50 000 домов в единую энергосистему. Компания Carnegie Clean Energy также получила грант в $3 млн от правительства Южной Австралии на строительство системы хранения энергии мощностью 2 МВт на территории бывшего автосборочного предприятия General Motors Holden в пригороде Аделаиды. Конструкция будет модульной, поэтому мощность батареи при желании можно будет увеличить. «Станция в Аделаиде будет первой в серии проектов по возобновляемой энергетике, на которые мы планируем выделить в общей сложности $150 млн», — рассказал Уэзерилл.
Австралийское агентство возобновляемых источников энергии также намерено потратить $1 млн на два исследования по созданию водохранилищ для электростанций на территории штата. Одно из них предполагает использование в качестве резервуара бывших железорудных шахт близ Уайаллы. Другой проект связан с использованием в энергетике морской воды, и в случае успеха может быть реализован уже в 2023 году.
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