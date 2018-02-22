Финтех-сектору Украины нужны инвестиции в $40-75 млн

Потребность в инвестициях украинского финтех-сектора оценивается самими игроками рынка в $40-75 млн.

Об этом свидетельствуют результаты первого исследования финтех-сектора в Украине, проведенного проектом USAID “Трансформация финансового сектора” и инновационного парка UNIT.City.

Результаты исследования показали, что более 80 украинских компаний активно разрабатывают инновационные продукты, которые применяют технологические решения в финсекторе. Около 60% этих финтех-компаний начали работать в последние три года, а около 80% из них уже предоставляют услуги рынку.

40% финтех-компаний, принявших участие в исследовании, были основаны до 2015 года, тогда как 60% появились за последние 3 года. Около 84% финтех-компаний уже начали предлагать продукты и оказывать услуги.

Исследование показало, что финансирование для компаний является основной проблемой. 45% финтех-компаний для финансирования операционной деятельности используют собственный капитал, а 49% – имеют финансирование от внешних инвесторов.

Украинские финтех-компании занимаются сферами платежей и денежных переводов (31,6% от всех компаний), инвестиций в технологии и инфраструктуру (19,3%), кредитования (14%), маркетинга (7%), иншуртеха (5,3%), диджитал банкинга (5,3%), управления финансами (5,3%), мобильных кошельков (5,3%), блокчейна (3,4%), криптовалюты (1,75%).