В Польше отмечают: "Северный поток" нарушает энергобезопасность ЕС, его нужно блокировать

Польша работает над тем, чтобы заблокировать строительство газопровода “Северный поток-2”, который нарушает энергетическую безопасность Евросоюза.

Об этом в комментарии изданию РАР заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает “Укринформ”.

“Мы ведем активные действия и поддерживаем деятельность европейских институтов, которые имеют целью блокирование строительства Nord Stream 2”, – подчеркнул он.

Моравецкий отметил, что, по мнению польских властей, “Северный поток-2” нарушает европейскую архитектуру энергетической безопасности.

По его словам, Польша и Германия уже поднимали вопрос относительно того, что такие действия Кремля не только политически мотивированы, но и вредны в политическом смысле.

Более того, вторая нитка “Потока” увеличит зависимость Европы не только от одного поставщика, но и от одного транзитного направления.

Справка Finance.ua:

Проект “Северный поток — 2” (Nord Stream 2) предусматривает строительство двух ниток газопроводов от побережья России через Балтийское море до Германии.

Общая пропускная способность запланирована в 55 миллиардов кубометров в год.

Планируется, что трубопровод заработает в 2019 году.

Ранее республиканское большинство палаты представителей конгресса США притормозило голосование по санкциям против России, которые одобрил Сенат. Отдельным пунктом в документе прописано намерение США “противодействовать строительству газопровода “Северный поток — 2”.