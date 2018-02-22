Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 597 0

Мадуро объявил о выпуске новой криптовалюты, поддержанной золотом

Мадуро объявил о выпуске новой криптовалюты, поддержанной золотом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в среду о скором выпуске в оборот еще одной криптовалюты – золотого “петро”.

По словам Мадуро, это произойдет на следующей неделе.

Читайте также: Венесуэла выпустила свою криптовалюту петро в обращение

“Я не хочу торопить события, но у нас есть сюрприз относительно золотого “петро”, который будет иметь такие же параметры, как и нефтяной “петро”. Это тема следующей недели”, – приводит канал Globovision заявление Мадуро.

По материалам Прайм
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018