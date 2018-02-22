Мадуро объявил о выпуске новой криптовалюты, поддержанной золотом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в среду о скором выпуске в оборот еще одной криптовалюты – золотого “петро”.

По словам Мадуро, это произойдет на следующей неделе.

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“Я не хочу торопить события, но у нас есть сюрприз относительно золотого “петро”, который будет иметь такие же параметры, как и нефтяной “петро”. Это тема следующей недели”, – приводит канал Globovision заявление Мадуро.