Министр финансов подтвердил, что ЕС отменил проект модернизации границы с Украиной

Министр финансов Александр Данилюк подтвердил информацию о решении Евросоюза закрыть проект модернизации контрольно-пропускных пунктов на государственной границе Украины, назвав это “негативным сигналом”.

Об этом Данилюк заявил на брифинге в среду, 21 февраля, передает Еспресо.TV.

“Соответствующее решение стало публичным вчера. Это достаточно негативный сигнал, потому что мы говорим о сотрудничестве с нашими партнерами, но по собственной несостоятельности просто сами себя дискредитируем”, – сказал Данилюк.

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В этом контексте глава Минфина отметил, что строительство пунктов пропуска на границе должны осуществлять местные власти, а не Государственная фискальная служба.

“Были проблемы, связанные с ГФС. Но это вопрос не этого года. Будем искать выход из этой ситуации. Системно этот вопрос можно урегулировать несколько иначе”, – сказал министр.

По его словам, ГФС не должна строить таможни, поскольку это не является характерной функцией ведомства.

“Кто это (строить пункты пропуска на границе – ред.) может сделать лучше, чем местная власть?” – сказал министр.