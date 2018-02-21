Межбанк: доллар подешевел из-за роста экспортной СКВ

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся во вторник относительно доллара на 6,10 коп., на торгах среды укрепился на 8,49 коп., оказавшись на уровне 26,9880 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 21 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,03/27,06 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.10 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» потерял в цене, упав к 27,00/27,03 UAH/USD, а спустя 20 минут понизился до 26,97/27,00 UAH/USD.
По словам источника, к 10.55 преобладание предложения СКВ на межбанке уронило цену последней до 26,96/26,98, и доллар не покидал этот уровень в течение получаса, предприняв около 11.26 попытку “восстановиться”, отскочив до 26,97/26,99 UAH/USD.
Эти цены на межбанке оставались действующими до самого обеденного перерыва (12.50 Киева), на который рынок ушел на фоне незначительного курсового отскока – 26,99/27,01 UAH/USD. С 13.50 до 14.30 возобновившиеся продажи уронили доллар к 26,97/27,00 UAH/USD. Впоследствии, единичные покупки «американца» поэтапно вернули его курс к 27,00/27,03 UAH/USD, отметил собеседник.
Эти цены не изменялись до завершения торгов.
На цифре 27,01/27,04 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту среду.
Большинство сделок на межбанке 21 февраля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,9880 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,0100 / 27,0400
евро – 33,3006/ 33,3268
российский рубль – 0,4769 / 0,4778
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2327 / 1,2328
Средневзвешенный курс по данным НБУ:
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