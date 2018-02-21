День финансов, 21 февраля: анонс Hyperloop в Украине, сроки подписания "открытого неба" с ЕС, "прибыльные" страны для ДТП

Многие важные новости среды, 21 февраля, были связаны с движением и перемещениями:

Мининфраструктуры анонсировало Hyperloop в Украине. Министерство инфраструктуры Украины заявило о появлении в нашей стране Hyperloop, разработанной Илоном Маском транспортной системы, состоящей из стальных труб, внутри которых перемещается поезд.

Кстати, Ричард Брэнсон пообещал построить линию Hyperloop в Индии через 5-7 лет.

Названы сроки подписания соглашения об “открытом небе” Украины и ЕС. “Рассмотрели транспортную стратегию 2030 (договорились с правительством, что ее безотлагательно утвердим), состояние подготовки евроинтеграционных законопроектов (есть четкая воля парламентариев проголосовать 7 базовых законов этого года), расширение европейской транспортной сети TEN-T и развитие коридоров, подписание в следующем году Соглашения о совместном авиационном пространство, использование новых финансовых инструментов ЕС”, – написал министр.

ЕС готов частично профинансировать улучшение украинской инфраструктуры. Институции ЕС готовы осуществлять финансирование инфраструктурных проектов, которые направлены на сближение украинских транспортных коридоров с европейскими.

Эксперт рассказал, чем грозит украинцам нелегальная работа в ЕС. Сейчас точное количество депортированных украинцев неизвестно, т.к. далеко не все случаи имеют огласку, а про другие не сообщают представители властей стран, депортирующих украинцев. При этом эксперт прогнозирует, что количество случаев депортации в ближайшее время будет увеличиваться.

Кстати, пограничная служба Польши сообщила, что большинство нелегальных работников в Польше – украинцы. Так пограничная служба Польши проводит проверки фирм под углом нелегального трудоустройства иностранцев. Как отмечается, чаще всего жертвами нечестных работодателей становятся граждане Украины.

Данилюк хочет, чтобы обустройством таможенных пунктов занимались местные власти. Министр финансов заявил, что видит необходимость делегировать строительство инфраструктурных проектов на украинской границе местным органам власти вместо Государственной фискальной службы.

Определены самые «прибыльные» страны для ДТП украинцев. Моторное (транспортное) страховое бюро Украины назвало страны, в которых украинцы чаще всего попадали в 2017 году в ДТП с полисами «Зеленая карта» и получили наибольшие страховые возмещения.