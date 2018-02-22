В Китае робомобилям доверяют в 2 раза больше, чем в США и Германии

Международный аудиторский концерн TÜV Rheinland опубликовал результаты опроса, призванного выявить отношение потребителей из разных стран к безопасности автономного транспорта. Оказывается, водители в Китае больше доверяют производителям беспилотных автомобилей, чем их коллеги из США и Германии.

Опрос мнений более чем 1000 водителей старше 18 лет из США, Китая и Германии выявил, что в целом люди верят, что автономный транспорт сделает дороги безопаснее, однако в Китае доверие к беспилотным технологиям почти в два раза выше, чем в двух других странах. Свыше 63% китайских респондентов убеждены, что автономный транспорт повысит безопасность движения. В США и Германии такого же мнения придерживаются только 34% водителей.

В равной степени важным участники исследования из разных стран посчитали защиту персональных данных и высокий уровень безопасности от кибератак. Также 78% водителей выразили желание иметь возможность решать, когда позволять машине брать управление на себя, а когда — браться за руль самим. Эта потребность выше в Германии и США, чем в Китае.

Большинство опрошенных считает, что интеллектуальные системы будущих робомобилей следует регулярно и автоматически обновлять, чтобы обеспечить безопасность движения и защиту от кибератак. В Китае 80% поддерживает обновления по воздуху; в США — 68%, в Германии — 64%. 55% респондентов из США недовольны тем, что их плохо информируют о назначении собираемых данных, о том, кто имеет к ним доступ и насколько хорошо они защищены. В Германии почти так же — 52%, а в Китае такого мнения придерживаются всего 15%.

Любопытно, что сомнения в беспилотной технологии начинают возрастать вместе с ростом уровня автоматизации. Всего 11% опрошенных в Германии и 15% в США признают, что опасаются ухудшения безопасности на дорогах из-за появления частично автономных машин, тогда как почти половина тех же респондентов считают, что это произойдет, когда улицы заполнит полностью автономный транспорт. При этом только 24% водителей Китая ожидает ухудшения дорожной безопасности в случае появления беспилотных автомобилей. Эти результаты в целом совпадают с проведенным той же компанией весной прошлого года опросом. Тогда 75% респондентов из Германии в целом воспринимали автономные технологии положительно, но многие детали вызывали у них недоверие, пишет Information Age.