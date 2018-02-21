Шесть специальностей добавлены в перечень профессий государственного значения.

Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины, передает “Сегодня”.

Подготовка по профессиям из этого перечня осуществляется за счет государственного бюджета.

Так, перечень дополнен профессиями:

сварщик;

машинист дорожно-строительных машин;

монтажник систем утепления зданий;

слесарь механосборочных работ;

слесарь-инструментальщик;

слесарь-ремонтник.

“Думаю, работодатели смогут оценить, что это одни из самых дефицитных профессий на рынке труда”, – заявила министр образования и науки Лилия Гриневич.