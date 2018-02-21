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Шесть специальностей добавлены в перечень профессий государственного значения

Шесть специальностей добавлены в перечень профессий государственного значения

Шесть специальностей добавлены в перечень профессий государственного значения.

Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины, передает “Сегодня”.

Подготовка по профессиям из этого перечня осуществляется за счет государственного бюджета.

Так, перечень дополнен профессиями:

  • сварщик;
  • машинист дорожно-строительных машин;
  • монтажник систем утепления зданий;
  • слесарь механосборочных работ;
  • слесарь-инструментальщик;
  • слесарь-ремонтник.

“Думаю, работодатели смогут оценить, что это одни из самых дефицитных профессий на рынке труда”, – заявила министр образования и науки Лилия Гриневич.

По материалам Сегодня
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