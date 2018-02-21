Шесть специальностей добавлены в перечень профессий государственного значения.
Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины, передает “Сегодня”.
Подготовка по профессиям из этого перечня осуществляется за счет государственного бюджета.
Так, перечень дополнен профессиями:
“Думаю, работодатели смогут оценить, что это одни из самых дефицитных профессий на рынке труда”, – заявила министр образования и науки Лилия Гриневич.
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