Кабмин пропишет «чек-лист» по созданию безопасных условий труда на предприятиях

Согласно данным пресс-службы Кабмина, правительство в рамках политики обновления промышленности и защиты работников уделит особое внимание усилению контроля над смертностью и травматизмом на предприятиях.

Одной из причин увеличения количества травмированных и погибших стал мораторий на проверки условий труда. 15 февраля Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о внесении изменений в законы о создании надлежащих, безопасных и здоровых условий труда (законопроект № 8045).

Законопроект предусматривает снятие моратория на проверки предприятий в контексте соблюдения трудового законодательства, охраны и гигиены труда и горного надзора, а также требований ряда международных договоров. Основной целью проверок будет выполнение работодателем своих обязанностей по созданию надлежащих, безопасных и здоровых условий труда своим работникам.

Правом проводить такие проверки наделяется Гоструда.

Порядок проведения проверок должен определить Кабмин. Чтобы предотвратить коррупцию при проведении проверок, правительство четко определит предмет и частоту проверок, а также сформирует индивидуальный перечень требований безопасности труда для каждого вида бизнеса — так называемый чек-лист. Это означает, что вместо тысячи страниц профильных законодательных актов предпринимателю достаточно будет изучить всего один документ, в котором собраны конкретные требования, в том числе к созданию безопасных условий труда конкретного вида бизнеса.

По такому чек-листу предприятие сможет самостоятельно контролировать соблюдение требований безопасности труда, а также предотвратить превышению полномочий со стороны контролирующего органа при проведении проверок.