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Омелян назвал сроки подписания соглашения об "открытом небе" Украины и ЕС

Омелян назвал сроки подписания соглашения об "открытом небе" Украины и ЕС

Соглашение о совместном авиационном пространстве между Украиной и Европейским Союзом будет подписано в следующем году после выхода Великобритании из ЕС.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на своей странице в Facebook, комментируя результаты заседания высокого уровня “Транспортный диалог Украина-ЕС”, которое проходило 19-20 февраля, передает Телеграф.

“Рассмотрели транспортную стратегию 2030 (договорились с правительством, что ее безотлагательно утвердим), состояние подготовки евроинтеграционных законопроектов (есть четкая воля парламентариев проголосовать 7 базовых законов этого года), расширение европейской транспортной сети TEN-T и развитие коридоров, подписание в следующем году Соглашения о совместном авиационном пространстве, использование новых финансовых инструментов ЕС”, – написал министр.

Как уточнил Омелян в комментарии, соглашение будет подписано после выхода Великобритании из Европейского Союза.

По материалам УБР
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