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Данилюк хочет, чтобы обустройством таможенных пунктов занимались местные власти

Данилюк хочет, чтобы обустройством таможенных пунктов занимались местные власти

Министр финансов Александр Данилюк заявил, что видит необходимость делегировать строительство инфраструктурных проектов на украинской границе местным органам власти вместо Государственной фискальной службы.

Об этом он сказал он на пресс-брифинге, отвечая на вопрос журналистов об информации о прекращении Евросоюзом финансирования инфраструктурных проектов на украинской границе.

ГФС не должна строить таможни. Это что – строительная компания? Это не является характерной функцией для ГФС. Они заинтересованы только с точки зрения своих интересов… Кто это может сделать лучше, чем местная власть?” – сказал он.

Напомним, агентство Reuters во вторник сообщило, что Европейский Союз закрывает проект модернизации пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной.

По информации агентства, проект закрыли после ряда задержек, ошибок и перерасходования средств с участием местных чиновников и подрядчиков. Агентство ссылается на внутреннюю корреспонденцию правительства Украины и переписку между Европейской комиссией и украинской властью.

По материалам Економічна Правда
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