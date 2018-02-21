Прошел испытания первый в мире воздушный солнечный реактор

Международная группа исследователей солнечной энергии успешно протестировала солнечный реактор CONTISOL, который работает на воздухе. Он способен производить любое солнечное топливо, такое как водород, и работать круглосуточно, поскольку использует концентрированную солнечную энергию (CSP), пригодную для хранения тепловой энергии, пишет Eurekalert.

Солнечный реактор позволяет создать углеродное топливо, вроде водорода, без выбросов углекислого газа и сжигания природного газа. Вместо того, чтобы сжигать ископаемое топливо для тепла, необходимого для управления процессом термической химии, для химических реакций, таких как расщепление H2 (водорода) из воды, ученые тестировали различные виды реакторов, нагревая их тепловой формой солнечной системы CSP, которая использует зеркала для концентрации солнечного потока на приемнике. Это наиболее экологичный вид возобновляемой энергии, однако проблема лишь в том, что Солнце опускается ночью.

Теперь группа ученых из Немецкого аэрокосмического центра (DLR) построила и испытала новый солнечный реактор, который включает в себя хранение. За ночь реактор остывает и весь процесс приходится начинать заново. Поэтому ученые придумали использовать два реактора — один для химических реакций, другой — для хранения энергии.

CONTISOL использует приемник открытого воздуха, расположенный на «солнечной» башне в Юлихе, который может нагревать воздух до 1100 °C. Там приемник открытого воздуха принимает воздух из атмосферы и проводит его через небольшие каналы в монолитном материале.

В оригинальном испытании использовался карбид кремния для многоканального приемника, но ученые планируют попробовать более твердый металлический сплав для приемника. CONTISOL был протестирован в Кельне, Германия, используя имитацию Солнца.