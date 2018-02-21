Эксперт рассказал, чем грозит украинцам нелегальная работа в ЕС

Украинцам, которые работают в Евросоюзе нелегально, грозит штраф и депортация из страны с запретом на въезд в ЕС на срок от одного до пяти лет.
Об этом сообщил президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.
“Нелегальные украинские гастарбайтеры могут быть оштрафованы и депортированы из страны с запретом на въезд в Евросоюз на срок от года до пяти”, — сообщил он.
Читайте также: Большинство нелегальных работников в Польше оказались украинцами
Как уточнил Воскобойник, сейчас точное количество депортированных украинцев неизвестно, т.к. далеко не все случаи имеют огласку, а про другие не сообщают представители властей стран, депортирующих украинцев.
При этом эксперт прогнозирует, что количество случаев депортации в ближайшее время будет увеличиваться. Это обусловлено тем, что в странах ЕС все жестче относятся к нарушениям, связанным с нелегальным трудоустройством, а количество украинцев, которые едут работать в страны Восточной Европы, постоянно растет.
“Проблема заключается в том, что украинцы привыкли работать нелегально и не понимают преимуществ официального трудоустройства. Это и есть основная причина депортации, потому что нелегальная работа запрещена в ЕС, кстати, как и в Украине, но здесь на это закрывают глаза”, — резюмировал Воскобойник.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украину рвутся производители электромобилей – ОмелянВчера, 21:30 - 3356 20
Госдолг Украины превысил два триллиона гривен5 ч. назад - 943 17
Украина - вторая в Европе по запасам газа7 ч. назад - 2162 15
Анкара пока не дает разрешения "Газпрому" на наземную часть «Турецкого потока» - Reuters5 ч. назад - 579 8
Омелян назвал дату начала строительства колеи для экспресса в "Борисполь"Вчера, 21:00 - 1707 7
Завтра заблокируют карты VISA одного из банковВчера, 19:15 - 6384 3
В Украину рвутся производители электромобилей – ОмелянВчера, 21:30 - 3356 20
Банкиры сообщили, что ждут от курса в ближайшее время2 ч. назад - 3214
Reuters: Евросоюз сворачивает проект модернизации границы с УкраинойВчера, 16:15 - 3111 4
Эксперт назвал главную причину вероятной девальвации гривны4 ч. назад - 2536 3
Японская туристическая фирма предложила виртуальные полеты за границуВчера, 15:10 - 810
За полетом Tesla на Марс теперь можно следить онлайнПозавчера, 15:10 - 4267
Ученые создали «живые» бинты для лечения ран и ожогов18.02.2018, 15:10 - 1007
Intel создала квантовый компьютер в два кубита на кремниевом чипе17.02.2018, 15:10 - 2512
В США сотрясение мозга уже определяют по анализу крови15.02.2018, 15:10 - 1200 1
Укрсоцбанк Альфа-ГруппОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Держборг України перевищив два трильйони гривеньОбговорення статей
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Идеи: портфельФондовий ринок
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші