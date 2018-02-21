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Эксперт рассказал, чем грозит украинцам нелегальная работа в ЕС

Эксперт рассказал, чем грозит украинцам нелегальная работа в ЕС

Украинцам, которые работают в Евросоюзе нелегально, грозит штраф и депортация из страны с запретом на въезд в ЕС на срок от одного до пяти лет.

Об этом сообщил президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

“Нелегальные украинские гастарбайтеры могут быть оштрафованы и депортированы из страны с запретом на въезд в Евросоюз на срок от года до пяти”, — сообщил он.

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Как уточнил Воскобойник, сейчас точное количество депортированных украинцев неизвестно, т.к. далеко не все случаи имеют огласку, а про другие не сообщают представители властей стран, депортирующих украинцев.

При этом эксперт прогнозирует, что количество случаев депортации в ближайшее время будет увеличиваться. Это обусловлено тем, что в странах ЕС все жестче относятся к нарушениям, связанным с нелегальным трудоустройством, а количество украинцев, которые едут работать в страны Восточной Европы, постоянно растет.

“Проблема заключается в том, что украинцы привыкли работать нелегально и не понимают преимуществ официального трудоустройства. Это и есть основная причина депортации, потому что нелегальная работа запрещена в ЕС, кстати, как и в Украине, но здесь на это закрывают глаза”, — резюмировал Воскобойник.

По материалам УНН
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