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Данилюк назвал сроки продажи государственных Укргазбанка и ПриватБанка

Данилюк назвал сроки продажи государственных Укргазбанка и ПриватБанка

Государство планирует продать государственные Укргазбанк и ПриватБанк в 2020-м и 2022-м годах соответственно. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк в среду.

“Нам необходимо уменьшить долю присутствия государства в банковском секторе до 24% с 55%, которые есть сегодня. В частности, Укргазбанк и ПриватБанк должны быть полностью проданы в 2020 и 2022 годах соответственно”, – сообщил А.Данилюк.

Напомним, в Минфине ранее заявили, что в отношении двух банков ведутся переговоры с международными финансовыми учреждениями о вхождении и помощи с корпоративным управлением, бизнес-процессами, что повысит стоимость банков перед приватизацией.

По материалам УНН
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