В МЭРТ готовы прислушаться к потребностям бизнеса и помочь в отношениях с ЕС

В Министерстве экономического развития и торговли готовы прислушаться к бизнесу и помогать в отношениях с ЕС во взаимной интеграции или реализации условий соглашения об ассоциации.
Об этом на Европейском региональном форуме “Украинский бизнес в системе европейских цепочек добавленной стоимости и создании новых потоков ценностей” в рамках European Union Industry Day сказал заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, сообщает корреспондент Укринформа.
«Мне не очень нравится позиция, когда бизнес обращается к государству с концепцией: определите концепцию развития, скажите нам, что делать. Я считаю, что диалог должен быть наоборот. Мы готовы слушать от бизнеса, что он хочет по той или иной индустрии и где мы можем помочь в отношениях с ЕС, в нашей взаимной интеграции или реализации условий соглашения об ассоциации», – сказал Нефедов.
Он напомнил, что в 2017 году экспорт товаров из Украины увеличился на 19%, и происходит переориентация украинских производителей со стран СНГ на европейский рынок.
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