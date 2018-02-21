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Укрпочта планирует стать финансовым супермаркетом и начинает с банковских услуг

Укрпочта планирует стать финансовым супермаркетом и начинает с банковских услуг

ПАО “Укрпочта” запускает совместный проект с Первым Украинским Международным Банком (ПУМБ), в рамках которого через сеть “Укрпочты” отныне будут предоставляться банковские услуги.

Об этом сообщает пресс-служба “Укрпочты”.

«Запуск проекта с ПУМБ является одним из важных этапов создания финансового супермаркета Укрпочты, в рамках которого наши клиенты будут получать широкий спектр финансовых услуг. Благодаря географии Укрпочты, клиенты в небольших городах и селах смогут получать банковские услуги от ПУМБ. В будущем мы сможем предоставлять нашим клиентам разнообразную линейку финансовых услуг, что позволит Укрпочте стать финансовым супермаркетом с доступом к лучшим решениям на рынке в ближайшем отделении Укрпочты, не тратя время на посещение крупных городов», – сказал директор департамента финансового бизнеса Укрпочты Артур Муравицкий.

Теперь банковскими услугами ПУМБа можно воспользоваться через сеть Укрпочты. Жители небольших городов и сел в отделениях Укрпочты получат информацию о возможности воспользоваться банковскими услугами банка ПУМБ, а работники банка по результатам консультации с клиентом пригласят его при необходимости в удобное для него время на встречу в ближайшее отделение банка.

На начальном этапе к партнерскому проекту присоединились отделения Укрпочты в Днепропетровской, Львовской, Сумской, Хмельницкой, Харьковской, Волынской и Кировоградской областях.

По материалам УКРИНФОРМ
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