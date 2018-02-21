Укрпочта планирует стать финансовым супермаркетом и начинает с банковских услуг

ПАО “Укрпочта” запускает совместный проект с Первым Украинским Международным Банком (ПУМБ), в рамках которого через сеть “Укрпочты” отныне будут предоставляться банковские услуги.
Об этом сообщает пресс-служба “Укрпочты”.
«Запуск проекта с ПУМБ является одним из важных этапов создания финансового супермаркета Укрпочты, в рамках которого наши клиенты будут получать широкий спектр финансовых услуг. Благодаря географии Укрпочты, клиенты в небольших городах и селах смогут получать банковские услуги от ПУМБ. В будущем мы сможем предоставлять нашим клиентам разнообразную линейку финансовых услуг, что позволит Укрпочте стать финансовым супермаркетом с доступом к лучшим решениям на рынке в ближайшем отделении Укрпочты, не тратя время на посещение крупных городов», – сказал директор департамента финансового бизнеса Укрпочты Артур Муравицкий.
Теперь банковскими услугами ПУМБа можно воспользоваться через сеть Укрпочты. Жители небольших городов и сел в отделениях Укрпочты получат информацию о возможности воспользоваться банковскими услугами банка ПУМБ, а работники банка по результатам консультации с клиентом пригласят его при необходимости в удобное для него время на встречу в ближайшее отделение банка.
На начальном этапе к партнерскому проекту присоединились отделения Укрпочты в Днепропетровской, Львовской, Сумской, Хмельницкой, Харьковской, Волынской и Кировоградской областях.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украину рвутся производители электромобилей – ОмелянВчера, 21:30 - 3312 20
Украина - вторая в Европе по запасам газа7 ч. назад - 2131 15
Госдолг Украины превысил два триллиона гривен5 ч. назад - 926 14
Анкара пока не дает разрешения "Газпрому" на наземную часть «Турецкого потока» - Reuters5 ч. назад - 566 8
Омелян назвал дату начала строительства колеи для экспресса в "Борисполь"Вчера, 21:00 - 1688 7
Завтра заблокируют карты VISA одного из банковВчера, 19:15 - 6376 3
В Украину рвутся производители электромобилей – ОмелянВчера, 21:30 - 3312 20
Reuters: Евросоюз сворачивает проект модернизации границы с УкраинойВчера, 16:15 - 3104 4
Банкиры сообщили, что ждут от курса в ближайшее время2 ч. назад - 3018
Эксперт назвал главную причину вероятной девальвации гривны4 ч. назад - 2506 3
Японская туристическая фирма предложила виртуальные полеты за границуВчера, 15:10 - 805
За полетом Tesla на Марс теперь можно следить онлайнПозавчера, 15:10 - 4265
Ученые создали «живые» бинты для лечения ран и ожогов18.02.2018, 15:10 - 1006
Intel создала квантовый компьютер в два кубита на кремниевом чипе17.02.2018, 15:10 - 2510
В США сотрясение мозга уже определяют по анализу крови15.02.2018, 15:10 - 1200 1
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
КонкордОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Держборг України перевищив два трильйони гривеньОбговорення статей
Идеи: портфельФондовий ринок
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші