Межбанк: гривна укрепилась из-за выросшего притока экспортной СКВ

В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,03/27,06 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели начаться реальные сделки в безналичной паре доллар-гривна, как стало известно об изменении тренда на рынке гривневого ресурса. Последний снова продемонстрировал «сжатие». Об этом свидетельствовали упавшие с уровня 53 222,0 млн. грн. к отметке 49 540,1 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Около 10.10 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар понизился в цене, составив 27,00/27,03 UAH/USD.

Спустя 20 минут, на 10.30, в сопровождении невысокой ликвидности, цена безналичного доллара просела до 26,97/27,00 UAH/USD.

К 10.56 цена безналичного доллара на межбанке под давлением преобладающих предложений СКВ просела к 26,96/26,98 UAH/USD.

По состоянию на 11.11 Киева цена безналичного «американца» оставалась на уровне 26,96/26,98 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,9700 / 27,0000

евро – 33,2243 / 33,2613

российский рубль – 0,4762 / 0,4771

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2324 / 1,2325

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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