Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 2503 0

Эксперт назвал главную причину вероятной девальвации гривны

Эксперт назвал главную причину вероятной девальвации гривны

Отсутствие программы МВФ для Украины может вызвать значительную девальвацию национальной валюты.

Об этом эксперт вашингтонского аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд заявил в интервью Украинской службе “Голоса Америки”.

“Украина сейчас имеет около 18 миллиардов долларов международных резервов и, думаю, ей нужно как минимум 15 миллиардов долларов, чтобы удерживать определенную валютную стабильность. Украина может разместить 2-3 миллиарда долларов евробондов на рынке в этом году, и, вероятно, получить еще 1 миллиард долларов”, – отметил Аслунд.

Читайте также: Гройсман объяснил, когда появились огромные долги Украины

Он подчеркнул, что этого не достаточно.

“Украину ожидают выплаты в 7 миллиардов долларов в этом году, насколько нам известно. Возможно, немного больше. И если Украина не будет иметь достаточных резервов, мы можем увидеть значительную девальвацию”, – сказал эксперт.

По материалам Голос Америки
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:МВФ
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018