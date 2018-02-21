Эксперт назвал главную причину вероятной девальвации гривны

Отсутствие программы МВФ для Украины может вызвать значительную девальвацию национальной валюты.

Об этом эксперт вашингтонского аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд заявил в интервью Украинской службе “Голоса Америки”.

“Украина сейчас имеет около 18 миллиардов долларов международных резервов и, думаю, ей нужно как минимум 15 миллиардов долларов, чтобы удерживать определенную валютную стабильность. Украина может разместить 2-3 миллиарда долларов евробондов на рынке в этом году, и, вероятно, получить еще 1 миллиард долларов”, – отметил Аслунд.

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Он подчеркнул, что этого не достаточно.

“Украину ожидают выплаты в 7 миллиардов долларов в этом году, насколько нам известно. Возможно, немного больше. И если Украина не будет иметь достаточных резервов, мы можем увидеть значительную девальвацию”, – сказал эксперт.