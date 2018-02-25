Microsoft разработала VR-трость для слепых

VR-трость поможет слабовидящим людям, которые плохо ориентируются в пространстве, воссоздать в виртуальной реальности путь от подъезда до ближайшего парка и потренироваться его проходить, не подвергаясь лишнему стрессу, пишет Next Web.

Виртуальная реальность теперь будет доступна и слепым людям. Microsoft разработала систему, которая позволит незрячим и слабовидящим взаимодействовать с виртуальными объектами с помощью специальной трости, VR-шлема HTC Vive и трекера. Система состоит из длинного металлического стержня, который крепится на поясе, и более короткой трости, которая подвижно соединяется с этим стержнем. Пользователь передвигается, как обычно, прощупывая помещение с помощью трости. Когда стержень натыкается на виртуальный объект, он останавливает движение. Моторчик, закрепленный на трости, начинает вибрировать в точном соответствии с тем, как вибрирует трость при столкновении с реальными объектами. А динамики в шлеме виртуальной реальности воспроизводят объемный звук, будь то гулкое эхо от удара о пустой бак или глухой стук от ножки стола. Система симулирует ощущения от шуршания тростью по ковру, позволяет определить форму тактильной плитки или почувствовать, что впереди бордюр.

Несмотря на то, что VR-трость уступает в размере настоящей трости для слабовидящих, в виртуальной реальности она способна раскладываться до нужных размеров. Пока главной проблемой остается симуляция высоких стен, поскольку в жизни они блокируют звук, и по этому принципу слепые могут определить, что перед ними серьезное препятствие. В виртуальной реальности стену можно нащупать тростью, но нужной звукоизоляции не происходит, и это сбивает с толку.

Тем не менее, система очень поможет людям, которые плохо ориентируются в пространстве и боятся выходить из дома. С помощью виртуальной реальности можно воссоздать путь, например, от подъезда до ближайшего парка и потренироваться его проходить, не подвергаясь лишнему стрессу. Восемь из десяти участников эксперимента без проблем смогли ориентироваться на VR-прогулке всего через несколько минут практики. А шестеро из восьми легко прошли симуляцию пешеходного перехода.