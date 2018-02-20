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Крупные украинские компании задумались об увеличении бюджетов на киберзащиту

Крупные украинские компании задумались об увеличении бюджетов на киберзащиту

Руководители департаментов информационной безопасности 75% крупных компаний Украины признали необходимость увеличения в 2018 году расходов на кибербезопасность на 50% и более.

Об этом сообщается в пресс-релизе Ernst&Young Global Limited.

В исследовании говорится, что 78% респондентов в Украине оценивают степень зрелости процесса обнаружения уязвимостей в их компаниях как очень низкую или среднюю.

Старший менеджер отдела услуг в области управления информационными технологиями и ИТ-рисками EY в Украине Дмитрий Лазученков говорит, что большинство респондентов заявили, что имеют программу определения вмешательств и формализованную политику защиты данных и лишь 11% совсем не имеют программы контроля доступа или ограничиваются неформальными мерами.

Также отмечается, что формализованная программа в области сбора и анализа информации о киберугрозах отсутствует у 67% украинских респондентов и только 11% уверены, что смогут распознать сложную кибератаку.

Следует отметить, что более 90% респондентов во всем мире считают необходимым увеличение бюджетов на киберзащиту.

По материалам НВ
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