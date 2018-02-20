Межбанк: доллар поднялся

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в понедельник относительно доллара на 2,10 коп., на торгах вторника упал на 6,10 коп., оказавшись на уровне 27,0729 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 20 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,01/27,04 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.10 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» вырос в цене, поднявшись к 27,03/27,06 UAH/USD, а спустя 15 минут вырос до 27,05/27,08 UAH/USD. Попытка доллара около 10.30 закрепиться на уровне 27,10/27,12 UAH/USD не увенчалась успехом, и он к 10.35 вернулся обратно на цифру 27,05/27,08 UAH/USD. Американец не покидал этот уровень до 11.30, возобновив с этого часа рост и оказавшись на цифре 27,07/27,09 UAH/USD.
На рынке с этого часа вновь наступила стабильность, и цены не менялись до 13.55, инициировав с этого часа поэтапную коррекцию и оказавшись около 14.40 Киева на отметке 27,03/27,06 UAH/USD.
Эти цены не изменялись до завершения торгов.
На цифре 27,03/27,06 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот вторник.
Большинство сделок на межбанке 20 февраля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,0729 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,0500 / 27,0800
евро – 33,4287 / 33,4657
российский рубль – 0,4776/ 0,4787
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2349 / 1,2350
Средневзвешенный курс по данным НБУ:
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