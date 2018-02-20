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Госказначейство назвало сумму долга Пенсионного фонда Украины

Госказначейство назвало сумму долга Пенсионного фонда Украины

Долг Пенсионного фонда Украины по кредитам, полученным с Единого казначейского счета (ЕКС) в 2007-2014 годах, остается на уровне 48 млрд грн.

Об этом сообщила глава Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз в ходе ежегодного публичного отчета.

“Долг Пенсионного фонда Украины по полученным кредитам с Единого казначейского счета составил 48 млрд грн”, – сказала Слюз.

По ее словам, речь идет о задолженности на начало года по кредитам, полученным Пенсионным фондом в 2007–2014 годах.

Согласно презентации Госказначейства, годом ранее этот показатель также составлял 48 млрд грн.

По материалам Телеграф
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